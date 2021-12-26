В Госдуме приветствовали предложение НАТО о встрече с Россией
Член комитета Госдумы Белик поприветствовал предложение НАТО о встрече с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. НАТО согласилась провести "нормальную" встречу с РФ, но остаются вопросы по тем целям, которые ставят перед собой западные коллеги, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует организовать заседание Совета Россия–НАТО 12 января 2022 года, сообщило агентство dpa со ссылкой на неназванного представителя североатлантического альянса.
"Диалог России и НАТО последние годы нельзя было назвать содержательным, но после прошедшей встречи президентов России и США "неожиданно" Альянс согласился провести нормальную рабочую встречу", - подчеркнул Белик.
Политик отметил значимые темы для российской стороны - это прежде всего гарантии безопасности, однако только предстоит узнать, какие цели ставят перед собой западные партнеры.
"Да, есть большой вопрос - какие цели ставят наши западные коллеги. Для нас важно проговорить "красные линии", получить юридические гарантии нераспространения НАТО на восток. Мне кажется, что именно эту тему представители Альянса попытаются заболтать, увести переговоры по другому сценарию. Но у наших дипломатов есть большой опыт общения с такими сложными партнерами, мы сможем проявить необходимую настойчивость и последовательность", - констатировал он.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
22 декабря, 08:00США ожидает стыд: придется просить прощения у России