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"Украина может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск"
В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале - РИА Новости, 26.12.2021
"Украина может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск"
Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:11
2021-12-26T15:32
в мире
украина
москва
нато
госдума рф
михаил делягин
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов."Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев. — Прим. ред.) к этому готовят, но они не очень этого хотят. &lt;...&gt; Их к этому толкает очень сильно Запад", — сказал парламентарий во время эфира на своем Youtube-канале.Он добавил, что к агрессивным действиям украинское руководство подталкивает и плохая внутренняя обстановка, "ситуация абсолютной беспросветности"."В зону риска мы войдем, я боюсь, где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до середины марта, может быть, до конца марта", — отметил депутат.По мнению Делягина, следует ожидать нападения на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211226/zelenskiy-1765518822.html
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в мире, украина, москва, нато, госдума рф, михаил делягин, россия
14:11 26.12.2021 (обновлено: 15:32 26.12.2021)
 
В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале

Депутат ГД Делягин предрек нападение Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий в Донецкой области
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Andriy Dubchak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов.
"Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев. — Прим. ред.) к этому готовят, но они не очень этого хотят. <...> Их к этому толкает очень сильно Запад", — сказал парламентарий во время эфира на своем Youtube-канале.
Он добавил, что к агрессивным действиям украинское руководство подталкивает и плохая внутренняя обстановка, "ситуация абсолютной беспросветности".
"В зону риска мы войдем, я боюсь, где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до середины марта, может быть, до конца марта", — отметил депутат.
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По мнению Делягина, следует ожидать нападения на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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