https://ria.ru/20211226/napadenie-1765539073.html

"Украина может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск"

В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале - РИА Новости, 26.12.2021

"Украина может напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск"

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:11

2021-12-26T14:11

2021-12-26T15:32

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин не исключил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов."Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев. — Прим. ред.) к этому готовят, но они не очень этого хотят. <...> Их к этому толкает очень сильно Запад", — сказал парламентарий во время эфира на своем Youtube-канале.Он добавил, что к агрессивным действиям украинское руководство подталкивает и плохая внутренняя обстановка, "ситуация абсолютной беспросветности"."В зону риска мы войдем, я боюсь, где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до середины марта, может быть, до конца марта", — отметил депутат.По мнению Делягина, следует ожидать нападения на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211226/zelenskiy-1765518822.html

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в мире, украина, москва, нато, госдума рф, михаил делягин, россия