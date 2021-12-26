https://ria.ru/20211226/muzhchina-1765569351.html
На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату
На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 26.12.2021
На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату
Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который после задержания охраной ТЦ показал предмет, похожий на гранату, и скрылся, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T21:11
2021-12-26T21:11
2021-12-26T22:57
происшествия
москва
ленинградское шоссе (москва)
коммерческая недвижимость
тц "метрополис"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который после задержания охраной ТЦ показал предмет, похожий на гранату, и скрылся, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, торговый центр, о котором идет речь, это "Метрополис". По его же словам, злоумышленник убежал с места ЧП в метро "Войковская" (ближайшее к ТЦ).
https://ria.ru/20211130/ugroza-1761401277.html
москва
ленинградское шоссе (москва)
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Кадры эвакуации людей из ТЦ "Метрополис"
Один из посетителей ТЦ "Метрополис" украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора, и попытался задержать. После этого началась паника и эвакуация.
2021-12-26T21:11
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РИА Новости
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происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), коммерческая недвижимость, тц "метрополис"
21:11 26.12.2021 (обновлено: 22:57 26.12.2021)
На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату
Полиция ищет на севере Москвы мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату