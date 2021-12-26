https://ria.ru/20211226/muzhchina-1765569351.html

На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату

На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 26.12.2021

На севере Москвы ищут мужчину, доставшего в ТЦ предмет, похожий на гранату

Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который после задержания охраной ТЦ показал предмет, похожий на гранату, и скрылся, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T21:11

2021-12-26T21:11

2021-12-26T22:57

происшествия

москва

ленинградское шоссе (москва)

коммерческая недвижимость

тц "метрополис"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765570210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_155ec6544c5cec6f22b076622854a0ef.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который после задержания охраной ТЦ показал предмет, похожий на гранату, и скрылся, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, торговый центр, о котором идет речь, это "Метрополис". По его же словам, злоумышленник убежал с места ЧП в метро "Войковская" (ближайшее к ТЦ).

https://ria.ru/20211130/ugroza-1761401277.html

москва

ленинградское шоссе (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры эвакуации людей из ТЦ "Метрополис" Один из посетителей ТЦ "Метрополис" украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора, и попытался задержать. После этого началась паника и эвакуация. 2021-12-26T21:11 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ленинградское шоссе (москва), коммерческая недвижимость, тц "метрополис"