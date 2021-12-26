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Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы - РИА Новости, 28.12.2021
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-26T15:58
2021-12-28T15:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
дороги
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16:00 приступим к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Также уточняется, что продолжаются работы по уборке и вывозу снега. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.
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москва, дороги, городское хозяйство москвы
15:58 26.12.2021 (обновлено: 15:28 28.12.2021)
 

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия
Автомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16:00 приступим к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что продолжаются работы по уборке и вывозу снега. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.
 
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