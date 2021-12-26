https://ria.ru/20211226/moskva-1765846442.html

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы - РИА Новости, 28.12.2021

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-26T15:58

2021-12-26T15:58

2021-12-28T15:28

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 16:00 приступим к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Также уточняется, что продолжаются работы по уборке и вывозу снега. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.

https://ria.ru/20211224/moskva-1765323098.html

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москва, дороги, городское хозяйство москвы