https://ria.ru/20211226/mchs-1765523612.html
В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света
В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 26.12.2021
В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света
Более 100 населенных пунктов в Башкирии отключены от электроснабжения из-за сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:42
2021-12-26T10:42
2021-12-26T10:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 26 дек - РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в Башкирии отключены от электроснабжения из-за сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по региону.В ведомстве сообщили, что из-за сильного ветра порывами до 20 метров в секунду нарушено электроснабжение на территории 16 муниципальных образований региона."В зоне отключения 107 населенных пунктов, с населением 27 694 человека, в том числе 3 826 детей, 21 социально-значимых объектов. Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211220/elektrosnabzhenie-1764527448.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света
Более ста населенных пунктов в Башкирии остались без света из-за сильного ветра