https://ria.ru/20211226/mchs-1765523612.html

В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света

В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 26.12.2021

В Башкирии более ста населенных пунктов остались без света

Более 100 населенных пунктов в Башкирии отключены от электроснабжения из-за сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:42

2021-12-26T10:42

2021-12-26T10:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 26 дек - РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в Башкирии отключены от электроснабжения из-за сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по региону.В ведомстве сообщили, что из-за сильного ветра порывами до 20 метров в секунду нарушено электроснабжение на территории 16 муниципальных образований региона."В зоне отключения 107 населенных пунктов, с населением 27 694 человека, в том числе 3 826 детей, 21 социально-значимых объектов. Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211220/elektrosnabzhenie-1764527448.html

республика башкортостан

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан