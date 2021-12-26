https://ria.ru/20211226/literatura-1765313238.html

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II - РИА Новости, 26.12.2021

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II

На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжении этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.

2021-12-26T12:00

2021-12-26T12:00

2021-12-26T12:00

как это по-русски

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765313054_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b7bbdb007bbb7e9b9c991e55991d3a03.jpg

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера. audio/mpeg

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио