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Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II - РИА Новости, 26.12.2021
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжении этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
2021-12-26T12:00
2021-12-26T12:00
2021-12-26T12:00
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Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
audio/mpeg
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжении этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.