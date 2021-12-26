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Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II - РИА Новости, 26.12.2021
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжении этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
2021-12-26T12:00
2021-12-26T12:00
как это по-русски
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Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
audio/mpeg
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжение этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
audio/mpeg
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60
подкаст, аудио
12:00 26.12.2021
 

Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II

Как это по-русски
Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы. Часть II
12:00
Читать ria.ru в
На первый взгляд учебники литературы 50-х годов не сильно отличаются от современных. Но на протяжении этих семидесяти лет школьная программа медленно перестраивалась и отражала громкие события прошлого века. Почему школьникам запрещали читать Блока и Булгакова, как изменила учебники смерть Сталина и когда в школах будут проходить Гарри Поттера.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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