https://ria.ru/20211226/kuleba-1765533333.html

Переваривает западные фейки. Заявление Кулебы о "вторжении" России объяснили

Политолог объяснил слова Кулебы о доминировании России в Азовском море - РИА Новости, 26.12.2021

Переваривает западные фейки. Заявление Кулебы о "вторжении" России объяснили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о господстве России в Азовском море, пытается искусственно обострить ситуацию, заявил политолог Иван Мезюхо. Его слова... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:51

2021-12-26T12:51

2021-12-26T12:51

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о господстве России в Азовском море, пытается искусственно обострить ситуацию, заявил политолог Иван Мезюхо. Его слова приводит телеканал RT.Он также отметил, что комментарии подобного рода только вредят налаживанию отношений между двумя странами.Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воспользуется доминирующем положением в Азовском море, чтобы оказать давление на украинские города, расположенные в этом районе.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Москве это неоднократно отрицали, подчеркивая, что Россия никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

украина

азовское море

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в мире, украина, мид украины, азовское море, дмитрий кулеба, россия