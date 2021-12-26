Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
Президент Франции Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев.
Ранее президент США Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа "Джеймс Уэбб".
"Видеть далеко, так далеко, что мы могли бы путешествовать во времени. Сегодня это возможно. Двадцать пятое декабря 2021 года навсегда останется в истории освоения космоса. Браво командам, в особенности нашим французским и европейским командам. Какая гордость! "Go Webb!" (англ. "Вперед, Уэбб!" - ред.)", - написал Макрон в своем Twitter-аккаунте.
Voir loin, si loin que nous pourrions voyager dans le temps. C’est aujourd’hui possible. Ce 25 décembre 2021 restera à jamais gravé dans l'histoire de la conquête spatiale. Bravo aux équipes, en particulier à nos équipes françaises et européennes. Quelle fierté ! « Go Webb! » pic.twitter.com/5vs0hiKDLK— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 25, 2021
Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец ранее поздравил создателей с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".
НАСА 25 декабря заявило, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Запуск состоялся в расчетные 15.21 мск. Это наиболее мощный инфракрасный космический телескоп, который должен сменить прославленный телескоп "Хаббл". Космическая обсерватория стоимостью около 10 миллиардов долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.