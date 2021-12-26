https://ria.ru/20211226/kosmos-1765516805.html

Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 26.12.2021

Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T08:42

2021-12-26T08:42

2021-12-26T08:42

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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев.Ранее президент США Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа "Джеймс Уэбб"."Видеть далеко, так далеко, что мы могли бы путешествовать во времени. Сегодня это возможно. Двадцать пятое декабря 2021 года навсегда останется в истории освоения космоса. Браво командам, в особенности нашим французским и европейским командам. Какая гордость! "Go Webb!" (англ. "Вперед, Уэбб!" - ред.)", - написал Макрон в своем Twitter-аккаунте.Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец ранее поздравил создателей с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".НАСА 25 декабря заявило, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Запуск состоялся в расчетные 15.21 мск. Это наиболее мощный инфракрасный космический телескоп, который должен сменить прославленный телескоп "Хаббл". Космическая обсерватория стоимостью около 10 миллиардов долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/teleskop-1765484512.html

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