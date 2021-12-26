Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211226/kosmos-1765516805.html
Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 26.12.2021
Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:42
2021-12-26T08:42
наука
сша
франция
французская гвиана
джо байден
наса
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763896429_98:110:3543:2048_1920x0_80_0_0_f1b1e8ef9cd804b1d4d40b007f7a3d55.jpg
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев.Ранее президент США Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа "Джеймс Уэбб"."Видеть далеко, так далеко, что мы могли бы путешествовать во времени. Сегодня это возможно. Двадцать пятое декабря 2021 года навсегда останется в истории освоения космоса. Браво командам, в особенности нашим французским и европейским командам. Какая гордость! "Go Webb!" (англ. "Вперед, Уэбб!" - ред.)", - написал Макрон в своем Twitter-аккаунте.Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец ранее поздравил создателей с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".НАСА 25 декабря заявило, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Запуск состоялся в расчетные 15.21 мск. Это наиболее мощный инфракрасный космический телескоп, который должен сменить прославленный телескоп "Хаббл". Космическая обсерватория стоимостью около 10 миллиардов долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/teleskop-1765484512.html
сша
франция
французская гвиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763896429_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d7737b079c76ed2190df4a4a95f8b87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, франция, французская гвиана, джо байден, наса, роскосмос, космос - риа наука, браво, эммануэль макрон
08:42 26.12.2021
 
Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

Президент Франции Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев.
Ранее президент США Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа "Джеймс Уэбб".
"Видеть далеко, так далеко, что мы могли бы путешествовать во времени. Сегодня это возможно. Двадцать пятое декабря 2021 года навсегда останется в истории освоения космоса. Браво командам, в особенности нашим французским и европейским командам. Какая гордость! "Go Webb!" (англ. "Вперед, Уэбб!" - ред.)", - написал Макрон в своем Twitter-аккаунте.
Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец ранее поздравил создателей с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".
НАСА 25 декабря заявило, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Запуск состоялся в расчетные 15.21 мск. Это наиболее мощный инфракрасный космический телескоп, который должен сменить прославленный телескоп "Хаббл". Космическая обсерватория стоимостью около 10 миллиардов долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.
Сервисный модуль телескопа Джеймс Уэбб во время тестов в лабораториях фирмы Нортроп-Грумман - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
Вчера, 17:13В мире
Мощнейший телескоп "Джеймс Уэбб" отправили в космос
 
НаукаСШАФранцияФранцузская ГвианаДжо БайденНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаБравоЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами