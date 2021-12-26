https://ria.ru/20211226/korruptsiya-1765552595.html
Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией
Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией - РИА Новости, 26.12.2021
Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о масштабных хищениях денег, выделенных в США бизнесу и безработным в период пандемии. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:28
2021-12-26T16:28
2021-12-26T20:38
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о масштабных хищениях денег, выделенных в США бизнесу и безработным в период пандемии.Так, агентство Associated Press со ссылкой на координатора Секретной службы Роя Дотсона сообщило, что из общего бюджета программ помощи, оцениваемого в 3,4 триллиона долларов, украли три процента. Она напомнила, что в этом году на рассмотрение американского конгресса внесли законопроект "О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе". Документ предусматривает, что Госдеп должен будет разделить все страны мира на три категории по уровню противодействия этому явлению и назначить в диппредставительства в неблагополучных странах специальных контактных лиц.Представитель МИД указала, что "давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют"."Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый", — добавила она.Захарова отметила, что настоящей коррупционной дырой для США стал Афганистан, где разворовали миллиарды, выделенные на восстановление страны. Кроме того, в октябре в Америке прогремел скандал с закупкой медицинского оборудования.Как заявляли ранее на этой неделе в Белом доме, комментируя сообщения об украденных из бюджетных программ помощи ста миллиардах долларов, это не стало новостью для администрации. По словам пресс-секретаря главы государства Джен Псаки, в опубликованных материалах нет новых исследований или указаний на новые случаи.
https://ria.ru/20211222/potok-1764853239.html
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в мире, коррупция, сша, вашингтон (город), мария захарова, россия
16:28 26.12.2021 (обновлено: 20:38 26.12.2021)
Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией
Захарова: США следует начать с себя, если они хотят бороться с коррупцией в мире
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала сообщения о масштабных хищениях денег, выделенных в США бизнесу и безработным в период пандемии.
Так, агентство Associated Press со ссылкой на координатора Секретной службы Роя Дотсона сообщило, что из общего бюджета программ помощи, оцениваемого в 3,4 триллиона долларов, украли три процента.
"Господин Дотсон подкупает своей честностью (пока еще ею, а не деньгами). Он сам себе задает вопрос: "Сможем ли мы, США, остановить мошенничество?" И отвечает: "Нет". Видимо, в Секретной службе вполне отчетливо себе представляют, как работает американская государственная машина", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что в этом году на рассмотрение американского конгресса внесли законопроект "О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе". Документ предусматривает, что Госдеп должен будет разделить все страны мира на три категории по уровню противодействия этому явлению и назначить в диппредставительства в неблагополучных странах специальных контактных лиц.
Представитель МИД указала, что "давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют".
"Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый", — добавила она.
Захарова отметила, что настоящей коррупционной дырой для США стал Афганистан
, где разворовали миллиарды, выделенные на восстановление страны. Кроме того, в октябре в Америке
прогремел скандал с закупкой медицинского оборудования.
"Но, конечно, украденные из бюджета 100 миллиардов, предназначавшиеся для безработных, — это сильно. Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией. Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть", — заключила представитель МИД.
Как заявляли ранее на этой неделе в Белом доме, комментируя сообщения об украденных из бюджетных программ помощи ста миллиардах долларов, это не стало новостью для администрации. По словам пресс-секретаря главы государства Джен Псаки, в опубликованных материалах нет новых исследований или указаний на новые случаи.