https://ria.ru/20211226/korruptsiya-1765552595.html

Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией

Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией - РИА Новости, 26.12.2021

Захарова дала совет США, как бороться с коррупцией

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о масштабных хищениях денег, выделенных в США бизнесу и безработным в период пандемии. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:28

2021-12-26T16:28

2021-12-26T20:38

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о масштабных хищениях денег, выделенных в США бизнесу и безработным в период пандемии.Так, агентство Associated Press со ссылкой на координатора Секретной службы Роя Дотсона сообщило, что из общего бюджета программ помощи, оцениваемого в 3,4 триллиона долларов, украли три процента. Она напомнила, что в этом году на рассмотрение американского конгресса внесли законопроект "О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе". Документ предусматривает, что Госдеп должен будет разделить все страны мира на три категории по уровню противодействия этому явлению и назначить в диппредставительства в неблагополучных странах специальных контактных лиц.Представитель МИД указала, что "давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют"."Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый", — добавила она.Захарова отметила, что настоящей коррупционной дырой для США стал Афганистан, где разворовали миллиарды, выделенные на восстановление страны. Кроме того, в октябре в Америке прогремел скандал с закупкой медицинского оборудования.Как заявляли ранее на этой неделе в Белом доме, комментируя сообщения об украденных из бюджетных программ помощи ста миллиардах долларов, это не стало новостью для администрации. По словам пресс-секретаря главы государства Джен Псаки, в опубликованных материалах нет новых исследований или указаний на новые случаи.

https://ria.ru/20211222/potok-1764853239.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

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в мире, коррупция, сша, вашингтон (город), мария захарова, россия