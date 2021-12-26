https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765551229.html

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери - РИА Новости, 26.12.2021

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери

Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:14

2021-12-26T16:14

2021-12-26T16:14

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек – РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.На данный момент заседание правительства ведёт министр юстиции Гидеон Саар.Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html

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в мире, общество, израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет