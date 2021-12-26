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Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери
Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери - РИА Новости, 26.12.2021
Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери
Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:14
2021-12-26T16:14
2021-12-26T16:14
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек – РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.На данный момент заседание правительства ведёт министр юстиции Гидеон Саар.Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.
https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html
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в мире, общество, израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет
Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери
Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у дочери