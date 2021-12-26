https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765546828.html

Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме - РИА Новости, 26.12.2021

Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:20

2021-12-26T15:20

2021-12-26T16:55

распространение коронавируса

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сша

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода.Об этом говорят результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали биоматериалы 44 человек, скончавшихся от COVID-19.Эксперты выяснили, что вирус "широко распространяется" в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов.При этом серьезных воспалений вне легких ученые не выявили.Как указало агентство Bloomberg, независимые ученые пока не проверили эту работу.

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

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общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19