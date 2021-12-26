https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526984.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 26.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве и Калмыкии, он составил 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:33

2021-12-26T11:33

2021-12-26T11:33

распространение коронавируса

республика крым

республика калмыкия

здоровье - общество

здоровье

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве и Калмыкии, он составил 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,04%; 2. Республика Крым - 0,09%; 3. Чукотский автономный округ - 0,1% ", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765452335.html

республика крым

республика калмыкия

чукотский автономный округ

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