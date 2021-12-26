https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765526771.html
В России за сутки выписали 37 285 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 37 285 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2021
В России за сутки выписали 37 285 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 37 285 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 9 259 771 россиян, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:32
2021-12-26T11:32
2021-12-26T11:32
распространение коронавируса
общество
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москва
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 37 285 человек после COVID-19, за все время пандемии выздоровели 9 259 771 россиян, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 285 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 259 771", - говорится в сообщении.В частности, в Подмосковье за сутки выписаны после коронавируса 2 994 пациента, в Москве - 2 763, в Воронежской области - 1 234.
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 37 285 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписали 37 285 человек после лечения от COVID-19