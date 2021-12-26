https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html

Ковид — только полбеды. Выздоровевшие люди начали внезапно умирать

Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2021

Ковид — только полбеды. Выздоровевшие люди начали внезапно умирать

Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T01:24

2021-12-26T01:24

2021-12-26T04:48

распространение коронавируса

общество

николай крючков

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032296_0:69:2795:1641_1920x0_80_0_0_14708253578b3b3db50eedce03d9346a.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог Николай Крючков.Особенно сильно это проявляется, если человек не находится на интенсивном лечении, предупредил медик."В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает", — продолжил он.Врач также отнес к возможном причинам смерти у перечисленных категорий граждан болезни сердца и оторвавшийся тромб.

https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии