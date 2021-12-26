https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html
Ковид — только полбеды. Выздоровевшие люди начали внезапно умирать
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19 - РИА Новости, 26.12.2021
Ковид — только полбеды. Выздоровевшие люди начали внезапно умирать
Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:24
2021-12-26T01:24
2021-12-26T04:48
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт, заявил в беседе с Ura.ru иммунолог Николай Крючков.Особенно сильно это проявляется, если человек не находится на интенсивном лечении, предупредил медик."В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает", — продолжил он.Врач также отнес к возможном причинам смерти у перечисленных категорий граждан болезни сердца и оторвавшийся тромб.
https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html
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общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:24 26.12.2021 (обновлено: 04:48 26.12.2021)
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
Иммунолог Крючков: после COVID-19 существует риск смерти от инфаркта, инсульта или тромба