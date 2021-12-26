https://ria.ru/20211226/korabli-1765509921.html

СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море

СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море - РИА Новости, 26.12.2021

СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море

Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T01:08

2021-12-26T01:08

2021-12-26T01:08

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северное море

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ЛОНДОН, 26 дек - РИА Новости. Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске, сообщило британское издание Telegraph.По сообщению издания, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" рядом с Шетландскими островами.Отмечается, что HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014 году он был модернизирован.

https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html

североморск

лондон

великобритания

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в мире, североморск, лондон, великобритания, северное море, россия