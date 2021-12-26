https://ria.ru/20211226/korabli-1765509921.html
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море - РИА Новости, 26.12.2021
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:08
2021-12-26T01:08
2021-12-26T01:08
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ЛОНДОН, 26 дек - РИА Новости. Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске, сообщило британское издание Telegraph.По сообщению издания, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" рядом с Шетландскими островами.Отмечается, что HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014 году он был модернизирован.
https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html
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в мире, североморск, лондон, великобритания, северное море, россия
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
Telegraph: британский фрегат приготовился следить за российским кораблями в Северном море