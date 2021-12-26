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СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море - РИА Новости, 26.12.2021
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:08
2021-12-26T01:08
в мире
североморск
лондон
великобритания
северное море
россия
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ЛОНДОН, 26 дек - РИА Новости. Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске, сообщило британское издание Telegraph.По сообщению издания, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" рядом с Шетландскими островами.Отмечается, что HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014 году он был модернизирован.
https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html
североморск
лондон
великобритания
северное море
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в мире, североморск, лондон, великобритания, северное море, россия
01:08 26.12.2021
 
СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море

Telegraph: британский фрегат приготовился следить за российским кораблями в Северном море

© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda AlkerБританский патрульный корабль
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : Royal Navy / LPhot Belinda Alker
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ЛОНДОН, 26 дек - РИА Новости. Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске, сообщило британское издание Telegraph.
По сообщению издания, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" рядом с Шетландскими островами.
"Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество, (отмечающееся) 7 января 2022 года", - говорится в материале издания.
Отмечается, что HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014 году он был модернизирован.
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В миреСевероморскЛондонВеликобританияСеверное мореРоссия
 
 
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