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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211226/konferentsiya-1765543128.html
В Кремле объяснили отсутствие "Новой газеты" на пресс-конференции Путина
В Кремле объяснили отсутствие "Новой газеты" на пресс-конференции Путина - РИА Новости, 26.12.2021
В Кремле объяснили отсутствие "Новой газеты" на пресс-конференции Путина
"Новую газету" не позвали на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина из-за человеческого фактора, организаторы просто забыли им позвонить, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:50
2021-12-26T14:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир соловьев (телеведущий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина из-за человеческого фактора, организаторы просто забыли им позвонить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Новую газету" не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле - просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать", - сказал Песков.По словам Пескова, "Новую газету" уже было поздно аккредитовывать из-за мер безопасности от коронавируса."Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу "Новой газеты" быть озвученным", - добавил Песков. Напомним, вопрос от "Новой газеты" озвучил журналист "Эха Москвы".Также он отметил, что Путин не высказывал свое недовольство тем, что "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию."Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство то?" - рассказал Песков.
https://ria.ru/20211224/putin-1765361600.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир соловьев (телеведущий)
14:50 26.12.2021
 
В Кремле объяснили отсутствие "Новой газеты" на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь Песков: "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина из-за человеческого фактора, организаторы просто забыли им позвонить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
"Новую газету" не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле - просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать", - сказал Песков.
По словам Пескова, "Новую газету" уже было поздно аккредитовывать из-за мер безопасности от коронавируса.
"Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу "Новой газеты" быть озвученным", - добавил Песков. Напомним, вопрос от "Новой газеты" озвучил журналист "Эха Москвы".
Также он отметил, что Путин не высказывал свое недовольство тем, что "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию.
"Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство то?" - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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