В Кремле объяснили отсутствие "Новой газеты" на пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь Песков: "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина из-за человеческого фактора, организаторы просто забыли им позвонить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
"Новую газету" не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле - просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать", - сказал Песков.
По словам Пескова, "Новую газету" уже было поздно аккредитовывать из-за мер безопасности от коронавируса.
"Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу "Новой газеты" быть озвученным", - добавил Песков. Напомним, вопрос от "Новой газеты" озвучил журналист "Эха Москвы".
Также он отметил, что Путин не высказывал свое недовольство тем, что "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию.
"Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство то?" - рассказал Песков.