Кадыров призвал Сокурова не разрушать Россию изнутри
Глава Чечни Кадыров считает, что Сокуров хотел разжечь конфликт в регионе
ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что режиссер Александр Сокуров своими высказываниями на встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ хотел разжечь конфликт на Северном Кавказе, но такого никто не допустит.
Ранее на встрече Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать". В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание направило обращения к генпрокурору и главе Следственного комитета.
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"Такие, как Сокуров, создавали инциденты внутри государства. Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин: победить нельзя, а изнутри можно развалить наше государство", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.
"То, что он говорит, зная, какой щепетильный вопрос, насколько Кавказ необходим для России, он специально этот вопрос поднял. Думал, что мы будем с ингушами или Дагестаном воевать за клочок земли. Но мы никогда не собираемся ни на кого нападать", - заверил Кадыров.
Ранее СМИ писали, что Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах. Позже Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в СПЧ на имя Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения". Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, между Путиным и Сокуровым была интересная и содержательная дискуссия, извиняться не за что.
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