Кадыров объяснил назначение министром культуры своей дочери
Глава Чечни Кадыров объяснил назначение министром культуры своей дочери ее успехами
ГРОЗНЫЙ, 26 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил назначение дочери Айшат на пост министра культуры региона тем, что видел ее успехи в решении проблем культурной сферы.
"Я долго думал, кого бы назначить министром культуры. Я видел время, которое она провела первым заместителем министра, и какие у неё были успехи. Просто так, из-за того, что человек мой родственник, я никого никогда не назначаю. Я видел, как она занималась теми проблемными вопросами, которыми никто не занимался: это библиотеки, музеи, театры... После ее прихода в министерство она очень много сделала в плане развития театральной культуры, музеи, библиотеки", - сказал Кадыров на пресс-конференции.
По его словам, у него на столе лежит неподписанное заявление об уходе Айшат с поста - на случай, если она не справится.
"В резиденции там два заявления от неё, у меня лежат на столе. Написано заявление об инициативе по собственному желанию оставить пост министра на имя Кадырова и на имя Хучиева (председатель правительства Муслим Хучиев - ред.). В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее, я ей так сказал: если подведёшь своего дедушку…, она покинет этот пост, для неё останется пятно на всю жизнь, поэтому для неё это большая ответственность", - подчеркнул Кадыров.
Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечни. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года заняла пост первого замминистра культуры Чечни. В октябре текущего года назначена на должность министра культуры региона.