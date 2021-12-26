https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765563828.html

Кадыров объяснил назначение министром культуры своей дочери

Кадыров объяснил назначение министром культуры своей дочери - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров объяснил назначение министром культуры своей дочери

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил назначение дочери Айшат на пост министра культуры региона тем, что видел ее успехи в решении проблем культурной сферы. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:40

2021-12-26T19:40

2021-12-26T19:40

общество

рамзан кадыров

айшат кадырова

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил назначение дочери Айшат на пост министра культуры региона тем, что видел ее успехи в решении проблем культурной сферы."Я долго думал, кого бы назначить министром культуры. Я видел время, которое она провела первым заместителем министра, и какие у неё были успехи. Просто так, из-за того, что человек мой родственник, я никого никогда не назначаю. Я видел, как она занималась теми проблемными вопросами, которыми никто не занимался: это библиотеки, музеи, театры... После ее прихода в министерство она очень много сделала в плане развития театральной культуры, музеи, библиотеки", - сказал Кадыров на пресс-конференции.По его словам, у него на столе лежит неподписанное заявление об уходе Айшат с поста - на случай, если она не справится."В резиденции там два заявления от неё, у меня лежат на столе. Написано заявление об инициативе по собственному желанию оставить пост министра на имя Кадырова и на имя Хучиева (председатель правительства Муслим Хучиев - ред.). В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее, я ей так сказал: если подведёшь своего дедушку…, она покинет этот пост, для неё останется пятно на всю жизнь, поэтому для неё это большая ответственность", - подчеркнул Кадыров.Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечни. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года заняла пост первого замминистра культуры Чечни. В октябре текущего года назначена на должность министра культуры региона.

https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765562510.html

https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html

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общество, рамзан кадыров, айшат кадырова