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https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765563278.html
Кадыров рассказал о выведении чеченской породы лошадей
Кадыров рассказал о выведении чеченской породы лошадей - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров рассказал о выведении чеченской породы лошадей
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на ежегодной пресс-конференции, что министерство сельского хозяйства региона в следующем году может представить новую,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:31
2021-12-26T19:31
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на ежегодной пресс-конференции, что министерство сельского хозяйства региона в следующем году может представить новую, чеченскую, породу лошадей.О намерении вывести чеченскую породу скакунов Кадыров заявил впервые более 10 лет назад. Чеченский агрохолдинг закупил тогда чистокровных скакунов, кобыл и начал селекцию. Специалисты заявляли, что для выполнения задачи должно родиться несколько поколений лошадей."Когда мы сделали это заявление, мы думали, что это легко, как строить здание. Оказывается, вывести такую породу нужно много времени", - сказал Кадыров.Он обратился к присутствующему на пресс-конференции министру сельского хозяйства и спросил у него, когда работы по выведению новой породы будут завершены. Чиновник ответил, что в следующем году."Следующий год? Следующий год. …Она (порода лошадей - ред.) должна быть красивее, чем арабская, лучше, чем английская, выносливее, чем кабардинская", - отметил Кадыров.
https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765562510.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
19:31 26.12.2021
 
Кадыров рассказал о выведении чеченской породы лошадей

Глава республики Кадыров рассказал о выведении чеченской породы лошадей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на ежегодной пресс-конференции, что министерство сельского хозяйства региона в следующем году может представить новую, чеченскую, породу лошадей.
О намерении вывести чеченскую породу скакунов Кадыров заявил впервые более 10 лет назад. Чеченский агрохолдинг закупил тогда чистокровных скакунов, кобыл и начал селекцию. Специалисты заявляли, что для выполнения задачи должно родиться несколько поколений лошадей.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными
"Когда мы сделали это заявление, мы думали, что это легко, как строить здание. Оказывается, вывести такую породу нужно много времени", - сказал Кадыров.
Он обратился к присутствующему на пресс-конференции министру сельского хозяйства и спросил у него, когда работы по выведению новой породы будут завершены. Чиновник ответил, что в следующем году.
"Следующий год? Следующий год. …Она (порода лошадей - ред.) должна быть красивее, чем арабская, лучше, чем английская, выносливее, чем кабардинская", - отметил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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