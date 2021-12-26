https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765562510.html

Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными

Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на ежегодной пресс-конференции, что его мама ругает, если он отчитывает кого-то из своих подчиненных. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:19

2021-12-26T19:19

2021-12-26T19:24

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на ежегодной пресс-конференции, что его мама ругает, если он отчитывает кого-то из своих подчиненных."Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю... она мне звонит: Рамзан, у него дома семья... им будет неудобно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистки о том, к чьим советам он прислушивается. Он добавил, что ему приходится доказывать маме, что он прав, когда ругает подчиненных.

https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html

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общество, рамзан кадыров