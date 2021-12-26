https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765562510.html
Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными
Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на ежегодной пресс-конференции, что его мама ругает, если он отчитывает кого-то из своих подчиненных. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:19
2021-12-26T19:19
2021-12-26T19:24
общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на ежегодной пресс-конференции, что его мама ругает, если он отчитывает кого-то из своих подчиненных."Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю... она мне звонит: Рамзан, у него дома семья... им будет неудобно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистки о том, к чьим советам он прислушивается. Он добавил, что ему приходится доказывать маме, что он прав, когда ругает подчиненных.
https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров
19:19 26.12.2021 (обновлено: 19:24 26.12.2021)
Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными
Глава Чечни Кадыров признался, что мать его ругает за строгость с подчиненными