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https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765561158.html
Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева
Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у правоохранителей не было никаких вопросов к вернувшейся недавно из Европы экс-соратнице так называемого эмиссара... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:02
2021-12-26T19:02
общество
рамзан кадыров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
россия
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у правоохранителей не было никаких вопросов к вернувшейся недавно из Европы экс-соратнице так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой, вернуться в республику могут и другие бывшие участники боевых действий.В середине декабря в Чечню по приглашению Кадырова вернулась бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница Закаева Рубати Мицаева."Когда она (Мицаева – ред.) была в республике, все ее знали во времена военной кампании. Она очень помогала и нашим парням, и федеральным солдатам, минобороны, МВД, не делила свой-чужой, всем помогала… Она думала, что ее ждут в республике какие-то следственные мероприятия. Но на самом деле она могла в любое время приехать в республику. Она нигде не числится в розыске – МВД, ФСБ, к ней никаких вопросов нет", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.По его словам, таких людей еще много живет в Европе, они могут вернуться в республику. "Но есть пять-шесть человек, которые не имеют права, пока живы мы и наше поколение, возвращаться в Чеченскую республику. Это не их родина, не их народ, у них ничего святого нет. Остальных я с удовольствием приглашаю, я стану адвокатом, буду защищать их права, я сам юрист", - добавил Кадыров.Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765560882.html
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общество, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, россия
19:02 26.12.2021
 
Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева

Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева Мицаевой

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у правоохранителей не было никаких вопросов к вернувшейся недавно из Европы экс-соратнице так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой, вернуться в республику могут и другие бывшие участники боевых действий.
В середине декабря в Чечню по приглашению Кадырова вернулась бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница Закаева Рубати Мицаева.
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"Когда она (Мицаева – ред.) была в республике, все ее знали во времена военной кампании. Она очень помогала и нашим парням, и федеральным солдатам, минобороны, МВД, не делила свой-чужой, всем помогала… Она думала, что ее ждут в республике какие-то следственные мероприятия. Но на самом деле она могла в любое время приехать в республику. Она нигде не числится в розыске – МВД, ФСБ, к ней никаких вопросов нет", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.
По его словам, таких людей еще много живет в Европе, они могут вернуться в республику. "Но есть пять-шесть человек, которые не имеют права, пока живы мы и наше поколение, возвращаться в Чеченскую республику. Это не их родина, не их народ, у них ничего святого нет. Остальных я с удовольствием приглашаю, я стану адвокатом, буду защищать их права, я сам юрист", - добавил Кадыров.
Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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ОбществоРамзан КадыровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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