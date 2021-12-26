https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765561158.html

Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева

Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров заявил, что у силовиков нет вопросов к экс-соратнице Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у правоохранителей не было никаких вопросов к вернувшейся недавно из Европы экс-соратнице так называемого эмиссара... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:02

2021-12-26T19:02

2021-12-26T19:02

общество

рамзан кадыров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

россия

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у правоохранителей не было никаких вопросов к вернувшейся недавно из Европы экс-соратнице так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаевой, вернуться в республику могут и другие бывшие участники боевых действий.В середине декабря в Чечню по приглашению Кадырова вернулась бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница Закаева Рубати Мицаева."Когда она (Мицаева – ред.) была в республике, все ее знали во времена военной кампании. Она очень помогала и нашим парням, и федеральным солдатам, минобороны, МВД, не делила свой-чужой, всем помогала… Она думала, что ее ждут в республике какие-то следственные мероприятия. Но на самом деле она могла в любое время приехать в республику. Она нигде не числится в розыске – МВД, ФСБ, к ней никаких вопросов нет", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.По его словам, таких людей еще много живет в Европе, они могут вернуться в республику. "Но есть пять-шесть человек, которые не имеют права, пока живы мы и наше поколение, возвращаться в Чеченскую республику. Это не их родина, не их народ, у них ничего святого нет. Остальных я с удовольствием приглашаю, я стану адвокатом, буду защищать их права, я сам юрист", - добавил Кадыров.Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.

https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765560882.html

https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html

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общество, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, россия