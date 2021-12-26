https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765560882.html

Кадыров ждет ответа от Турции из-за открытия парка имени Дудаева

Кадыров ждет ответа от Турции из-за открытия парка имени Дудаева - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров ждет ответа от Турции из-за открытия парка имени Дудаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на пресс-конференции, что ждет реакции от руководства Турции на заявления МИД России в связи с открытием парка имени... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T18:54

2021-12-26T18:54

2021-12-26T18:54

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на пресс-конференции, что ждет реакции от руководства Турции на заявления МИД России в связи с открытием парка имени Джохара Дудаева в турецком городе Кëрфез.Ранее сообщалось, что в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции появился парк, который местные власти назвали именем террориста Дудаева. В связи с этим Кадыров в Telegram-канале обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять дипломатические меры. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя открытие парка, подчеркнула, что такие действия недопустимы, противоречат духу отношений двух стран и требуют решительного осуждения, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить парку имя террориста, который пытался захватить российский регион."МИД уже отреагировал, ждем ответа (от Турции – ред.), - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста о турецком парке.Он отметил, что надеется на то, что руководство Турции примет правильное решение."Мы очень любим Турцию..., богатая история..., мусульманское наследие… Поэтому не хотелось бы, чтобы наши отношения испортились из-за непонятной ситуации", - добавил Кадыров.Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html

https://ria.ru/20211114/provokatory-1758964047.html

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в мире, москва, рамзан кадыров, дмитрий песков, мария захарова, россия