Кадыров ждет ответа от Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Кадыров ждет ответа от Турции на заявления МИД в связи с открытием парка имени Дудаева
ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на пресс-конференции, что ждет реакции от руководства Турции на заявления МИД России в связи с открытием парка имени Джохара Дудаева в турецком городе Кëрфез.
Ранее сообщалось, что в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции появился парк, который местные власти назвали именем террориста Дудаева. В связи с этим Кадыров в Telegram-канале обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять дипломатические меры. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя открытие парка, подчеркнула, что такие действия недопустимы, противоречат духу отношений двух стран и требуют решительного осуждения, Москва рассчитывает, что Анкара серьезно воспримет сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить парку имя террориста, который пытался захватить российский регион.
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"МИД уже отреагировал, ждем ответа (от Турции – ред.), - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста о турецком парке.
Он отметил, что надеется на то, что руководство Турции примет правильное решение.
"Мы очень любим Турцию..., богатая история..., мусульманское наследие… Поэтому не хотелось бы, чтобы наши отношения испортились из-за непонятной ситуации", - добавил Кадыров.
Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
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