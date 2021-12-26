https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765557607.html
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:46
2021-12-26T17:46
2021-12-26T17:46
политика
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время.В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале."Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html
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политика, рамзан кадыров, владимир путин, россия
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни
Глава Чечни Кадыров: со временем подумаю, баллотироваться ли на новый срок