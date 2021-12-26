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Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:46
2021-12-26T17:46
политика
рамзан кадыров
владимир путин
россия
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время.В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале."Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
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политика, рамзан кадыров, владимир путин, россия
17:46 26.12.2021
 
Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Кадыров: со временем подумаю, баллотироваться ли на новый срок

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время.
В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале.
"Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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