https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765557607.html

Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни

Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров заявил, что подумает об участии в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T17:46

2021-12-26T17:46

2021-12-26T17:46

политика

рамзан кадыров

владимир путин

россия

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок, когда придет время.В воскресенье Кадыров проводит ежегодную пресс-конференцию, которая транслируется на местном телеканале."Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html

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политика, рамзан кадыров, владимир путин, россия