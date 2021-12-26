https://ria.ru/20211226/ischeznovenie-1765562746.html

Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне

Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне

Силовики в Чечне не располагают информацией об исчезновении 17 человек в регионе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя публикации СМИ. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:20

2021-12-26T19:20

2021-12-26T19:31

общество

рамзан кадыров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

чеченская республика (чечня)

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россия

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек - РИА Новости. Силовики в Чечне не располагают информацией об исчезновении 17 человек в регионе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя публикации СМИ.В ходе пресс-конференции с главой региона журналистка задала вопрос о публикациях в местных СМИ о якобы исчезновении в республике 17 родственников блогеров, живущих за границей. По предположению СМИ, это связано с критикой власти в Чечне."Я не владею такой информацией. Они это говорят сами, это их информация. Если есть доказательства, пусть говорят, покажут", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765557607.html

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общество, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия