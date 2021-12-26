https://ria.ru/20211226/inoagenty-1765566630.html

Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов

Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:21

2021-12-26T20:21

2021-12-26T20:21

общество

сша

грозный

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

иноагенты

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность.В воскресенье на пресс-конференции в Грозном Кадырова спросили, какую ответственность должны нести за свою деятельность представители признанных иноагентами СМИ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.

https://ria.ru/20211226/ischeznovenie-1765562746.html

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общество, сша, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, иноагенты