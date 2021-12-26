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Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов
Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:21
2021-12-26T20:21
общество
сша
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
иноагенты
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность.В воскресенье на пресс-конференции в Грозном Кадырова спросили, какую ответственность должны нести за свою деятельность представители признанных иноагентами СМИ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.
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общество, сша, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, иноагенты
20:21 26.12.2021
 
Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов

Глава Чечни Кадыров: представители СМИ-иноагентов должны нести уголовную ответственность

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность.
В воскресенье на пресс-конференции в Грозном Кадырова спросили, какую ответственность должны нести за свою деятельность представители признанных иноагентами СМИ.
"Если мое мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары", - сказал Кадыров.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
19:20
Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне
 
ОбществоСШАГрозныйРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россияиноагенты
 
 
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