https://ria.ru/20211226/inflyatsiya-1765545396.html
В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства
В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства - РИА Новости, 26.12.2021
В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства
Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства РФ, сейчас это болезнь, от которой страдает весь мир, заявил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:04
2021-12-26T15:04
2021-12-26T16:52
экономика
инфляция
дмитрий песков
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства РФ, сейчас это болезнь, от которой страдает весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть. Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства. Это то, о чём заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
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экономика, инфляция, дмитрий песков, россия, владимир путин
15:04 26.12.2021 (обновлено: 16:52 26.12.2021)
В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства
Песков назвал инфляцию большой головной болью и болезнью, от которой страдает весь мир