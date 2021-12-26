https://ria.ru/20211226/grazhdanstvo-1765513424.html
Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось
В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России - РИА Новости, 26.12.2021
Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось
Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T06:51
2021-12-26T06:51
2021-12-26T09:28
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД.За аналогичный период прошлого года российскими гражданами стали 563 342 иностранца.В ведомстве также отметили, что за январь-ноябрь 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселениюв Россию соотечественников, проживающих за рубежом.В сентябре в МВД говорили о росте числа желающих получить российское гражданство. К тому времени запрос подали более 500 тысяч человек, около половины из них — жители Донбасса.
https://ria.ru/20211025/oreyro-1756185058.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
06:51 26.12.2021 (обновлено: 09:28 26.12.2021)
В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
МВД: почти 668 тысяч иностранцев получили гражданство России с января по ноябрь 2021 года