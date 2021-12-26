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Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось
В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России - РИА Новости, 26.12.2021
Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось
Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T06:51
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общество
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россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД.За аналогичный период прошлого года российскими гражданами стали 563 342 иностранца.В ведомстве также отметили, что за январь-ноябрь 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселениюв Россию соотечественников, проживающих за рубежом.В сентябре в МВД говорили о росте числа желающих получить российское гражданство. К тому времени запрос подали более 500 тысяч человек, около половины из них — жители Донбасса.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
06:51 26.12.2021 (обновлено: 09:28 26.12.2021)
 
В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России

МВД: почти 668 тысяч иностранцев получили гражданство России с января по ноябрь 2021 года

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД.

"Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 667 939", — указано в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в стране.

За аналогичный период прошлого года российскими гражданами стали 563 342 иностранца.
В ведомстве также отметили, что за январь-ноябрь 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
В сентябре в МВД говорили о росте числа желающих получить российское гражданство. К тому времени запрос подали более 500 тысяч человек, около половины из них — жители Донбасса.
Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 17:56
Наталия Орейро получила российское гражданство
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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