https://ria.ru/20211226/grazhdanstvo-1765513424.html

Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось

В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России - РИА Новости, 26.12.2021

Сотни тысяч иностранцев решили стать гражданами России. У них получилось

Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T06:51

2021-12-26T06:51

2021-12-26T09:28

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти 668 тысяч иностранных граждан получили российские паспорта с января по ноябрь 2021 года, сообщается на сайте МВД.За аналогичный период прошлого года российскими гражданами стали 563 342 иностранца.В ведомстве также отметили, что за январь-ноябрь 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселениюв Россию соотечественников, проживающих за рубежом.В сентябре в МВД говорили о росте числа желающих получить российское гражданство. К тому времени запрос подали более 500 тысяч человек, около половины из них — жители Донбасса.

https://ria.ru/20211025/oreyro-1756185058.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия