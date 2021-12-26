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https://ria.ru/20211226/gazprom-1765561691.html
"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 26.12.2021
"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в понедельник,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:04
2021-12-26T19:33
экономика
газпром
европа
польша
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в понедельник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Предложение вновь осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже неделю не бронирует польский участок "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html
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экономика, газпром, европа, польша
19:04 26.12.2021 (обновлено: 19:33 26.12.2021)
 
"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в понедельник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Предложение вновь осталось невостребованным.
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Таким образом, "Газпром" уже неделю не бронирует польский участок "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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