https://ria.ru/20211226/gazprom-1765561691.html

"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 26.12.2021

"Газпром" уже неделю не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в понедельник,... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:04

2021-12-26T19:04

2021-12-26T19:33

экономика

газпром

европа

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765113800_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4c603a732e37c00f033a0134190054fd.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в понедельник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Предложение вновь осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже неделю не бронирует польский участок "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.

https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html

европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, европа, польша