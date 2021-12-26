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https://ria.ru/20211226/gazoprovod-1765515749.html
"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье - РИА Новости, 26.12.2021
"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
"Газпром" вновь не забронировал на воскресенье мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:13
2021-12-26T09:45
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал на воскресенье мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Но предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали — один из основных для России маршрутов поставок газа в Европу."Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей трубопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров.Компания ранее не стала резервировать мощности "Ямал — Европа" на декабрь и использовала газопровод на основе ежедневного бронирования."Газпром", комментируя динамику поставок по трубопроводу, сообщал, что прокачивает топливо согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Накануне представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Россия, как и раньше, готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо по индексу TTF во вторник впервые в истории превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров."Ямал — Европа" наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов прокачки российского газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: Россия, Белоруссия, Польша и Германия, его мощность — до 33 миллиардов кубометров топлива в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html
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"Вранье и ложь" – Куприянов об обвинениях Европы в адрес "Газпрома"
Представитель "Газпрома" рассказал о поставках газа из России в Европу.
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), россия
08:13 26.12.2021 (обновлено: 09:45 26.12.2021)
 
"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье

© REUTERS / Maxim ShemetovБованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал
Бованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал на воскресенье мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Но предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали — один из основных для России маршрутов поставок газа в Европу.
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23 декабря, 13:59
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"
"Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей трубопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров.
Компания ранее не стала резервировать мощности "Ямал — Европа" на декабрь и использовала газопровод на основе ежедневного бронирования.
"Газпром", комментируя динамику поставок по трубопроводу, сообщал, что прокачивает топливо согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Накануне представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Россия, как и раньше, готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
Снижение поставок по "Ямалу — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо по индексу TTF во вторник впервые в истории превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров.
"Ямал — Европа" наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов прокачки российского газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: Россия, Белоруссия, Польша и Германия, его мощность — до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 08:00
России незачем морозить Европу — она справляется сама
 
ЭкономикаГазпромЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
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