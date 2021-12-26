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На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение - РИА Новости, 26.12.2021
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение
Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:45
2021-12-26T15:45
2021-12-26T17:06
происшествия
самарская область
авто
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САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что ночью 26 декабря из-за сильной метели на трассе М-5 в Самарской области образовался дорожный затор из 20 машин, в которых находятся почти 30 человек, в том числе шесть детей.По уточненным данным ГУМЧС по региону, на месте затора находились 40 автомобилей, из них 25 легковых и 15 грузовых, в которых находились 48 человек, в том числе шесть детей."В 15.00 (14.00 мск) 26.12.2021 движение на участке автодороги возобновлено", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html
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РИА Новости
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происшествия, самарская область, авто
15:45 26.12.2021 (обновлено: 17:06 26.12.2021)
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение
Движение возобновили на трассе М-5 В Самарской области, где из-за метели образовался затор