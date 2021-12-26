https://ria.ru/20211226/dvizhenie-1765548889.html

На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение

На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение - РИА Новости, 26.12.2021

На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение

Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:45

2021-12-26T15:45

2021-12-26T17:06

происшествия

самарская область

авто

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САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что ночью 26 декабря из-за сильной метели на трассе М-5 в Самарской области образовался дорожный затор из 20 машин, в которых находятся почти 30 человек, в том числе шесть детей.По уточненным данным ГУМЧС по региону, на месте затора находились 40 автомобилей, из них 25 легковых и 15 грузовых, в которых находились 48 человек, в том числе шесть детей."В 15.00 (14.00 мск) 26.12.2021 движение на участке автодороги возобновлено", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html

самарская область

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происшествия, самарская область, авто