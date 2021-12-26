Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/dvizhenie-1765548889.html
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение - РИА Новости, 26.12.2021
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение
Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:45
2021-12-26T17:06
происшествия
самарская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765555443_0:183:1600:1083_1920x0_80_0_0_8a23cba230f72c51eed12ca68855c8b1.jpg
САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что ночью 26 декабря из-за сильной метели на трассе М-5 в Самарской области образовался дорожный затор из 20 машин, в которых находятся почти 30 человек, в том числе шесть детей.По уточненным данным ГУМЧС по региону, на месте затора находились 40 автомобилей, из них 25 легковых и 15 грузовых, в которых находились 48 человек, в том числе шесть детей."В 15.00 (14.00 мск) 26.12.2021 движение на участке автодороги возобновлено", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765555443_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5cf18da531a4ff491ae25a3d2880df64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, авто
15:45 26.12.2021 (обновлено: 17:06 26.12.2021)
 
На трассе М-5 в Самарской области возобновили движение

Движение возобновили на трассе М-5 В Самарской области, где из-за метели образовался затор

© Фото : ГУ МЧС по по Самарской областиЗатор на трассе в Самарской области, вызванный метелью
Затор на трассе в Самарской области, вызванный метелью - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 дек - РИА Новости. Движение возобновлено на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор в 40 машин, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что ночью 26 декабря из-за сильной метели на трассе М-5 в Самарской области образовался дорожный затор из 20 машин, в которых находятся почти 30 человек, в том числе шесть детей.
По уточненным данным ГУМЧС по региону, на месте затора находились 40 автомобилей, из них 25 легковых и 15 грузовых, в которых находились 48 человек, в том числе шесть детей.
"В 15.00 (14.00 мск) 26.12.2021 движение на участке автодороги возобновлено", - сказал представитель ведомства.
Массовое ДТП на 191 км федеральной трассы в Башкирии
14:15
На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки
 
ПроисшествияСамарская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
01:07СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
00:52Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
00:38Захарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к России
00:25Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
23:53Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве
23:34Полицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в Москве
23:29В США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"
23:00СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в Москве
22:49У берегов Крита произошло землетрясение
22:46Опубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой" 0:20
22:19Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склона
22:12На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США
22:10ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
22:08В США заявили о первом признаке начала третьей мировой войны
21:52Во время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил драку
21:50Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев
21:48СК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской области
21:16Сокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным
21:12В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе 0:20
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииСМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлицПутин поздравил спасателей с профессиональным праздникомЗахарова прокомментировала поданный в ВТО иск ЕС к РоссииНазваны регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеровГидрометцентр продлил желтый уровень опасности в МосквеПолицейские задержали мужчину, угрожавшего "гранатой" в ТЦ в МосквеВ США объяснили, чем опасна высокая трансмиссивность "омикрона"СК организовал проверку после смерти подростка на тюбинге в МосквеУ берегов Крита произошло землетрясениеОпубликованы кадры из московского ТЦ, где мужчина угрожал охране "гранатой"Подросток погиб в Москве во время съезда на тюбинге со склонаНа Украине рассказали, как Шойгу "троллит" СШАПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступленииВ США заявили о первом признаке начала третьей мировой войныВо время концерта группы "Кипелов" нетрезвый поклонник устроил дракуУмер легендарный актер дубляжа Андрей ЯрославцевСК проводит проверку после пожара в жилом доме в Саратовской областиСокуров прокомментировал слова Кадырова про спор с Путиным В МВД раскрыли подробности инцидента в ТЦ на Ленинградском шоссе