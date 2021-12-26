https://ria.ru/20211226/dtp-1765555156.html

В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП

В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП - РИА Новости, 26.12.2021

В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП

Женщина и две маленькие девочки погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:57

2021-12-26T16:57

2021-12-26T19:36

происшествия

нижегородская область

кстовский район

гу мвд по нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Женщина и две маленькие девочки погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД."По предварительной информации, около 14.10 на 7-м километре автодороги Большая Ельня-Ольгино (Кстовский район) женщина-водитель 1960 года рождения, управляя ВАЗ-2121, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель и две девочки 2011 и 2014 года рождения погибли", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают причины автоаварии.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html

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кстовский район

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