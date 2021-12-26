https://ria.ru/20211226/dtp-1765555156.html
В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП
В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП - РИА Новости, 26.12.2021
В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП
Женщина и две маленькие девочки погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:57
2021-12-26T16:57
2021-12-26T19:36
происшествия
нижегородская область
кстовский район
гу мвд по нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Женщина и две маленькие девочки погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД."По предварительной информации, около 14.10 на 7-м километре автодороги Большая Ельня-Ольгино (Кстовский район) женщина-водитель 1960 года рождения, управляя ВАЗ-2121, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель и две девочки 2011 и 2014 года рождения погибли", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают причины автоаварии.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, гу мвд по нижегородской области
16:57 26.12.2021 (обновлено: 19:36 26.12.2021)
В Нижегородской области три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП
Двое детей и женщина погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области