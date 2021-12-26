https://ria.ru/20211226/dtp-1765539495.html
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.12.2021
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Мужчина и женщина погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, двое детей госпитализированы, сообщает региональное... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:18
2021-12-26T14:18
2021-12-26T14:18
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, двое детей госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС.ДТП произошло около 12.00 в воскресенье на автодороге регионального значения Р-159 Нижний Новгород – Шахунья - Киров в Уренском районе."Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Погибли два человека (взрослые из легкового автомобиля). В результате происшествия пострадали двое детей (девочки 2 и 6 лет - пассажиры легкового автомобиля). До прибытия экстренных служб обе доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оцепили место ДТП и отключили аккумулятор легкового автомобиля, чтобы исключить вероятность возгорания.Спасатели деблокировали погибших мужчину и женщину из повреждённого автомобиля.
https://ria.ru/20211226/dtp-1765532646.html
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происшествия, нижний новгород, россия
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком