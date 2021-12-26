https://ria.ru/20211226/dtp-1765539342.html

На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки

На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки - РИА Новости, 26.12.2021

На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки

На федеральной трассе Р-240 в Башкирии столкнулись более десяти машин, сообщили в ГИБДД по республике. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:15

2021-12-26T14:15

2021-12-26T16:12

происшествия

дтп

республика башкортостан

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УФА, 26 дек — РИА Новости. На федеральной трассе Р-240 в Башкирии столкнулись более десяти машин, сообщили в ГИБДД по республике."В Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191-м километре федеральной трассы Уфа — Оренбург. <...> В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что все столкнувшиеся машины ехали в попутном направлении в сторону Уфы. Они получили механические повреждения, на месте работает полиция и другие службы.Это уже второе массовое ДТП в республике за воскресенье. Первое произошло на 49-м километре этой же федеральной трассы вблизи села Александровка Кармаскалинского района. В результате столкновения более 30 машин, часть из которых грузовые, погиб один человек, пятеро пострадали.В республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7 из-за плохих погодных условий.

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происшествия, дтп, республика башкортостан