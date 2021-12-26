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На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки
На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки - РИА Новости, 26.12.2021
На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки
На федеральной трассе Р-240 в Башкирии столкнулись более десяти машин, сообщили в ГИБДД по республике. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:15
2021-12-26T16:12
происшествия
дтп
республика башкортостан
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УФА, 26 дек — РИА Новости. На федеральной трассе Р-240 в Башкирии столкнулись более десяти машин, сообщили в ГИБДД по республике."В Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191-м километре федеральной трассы Уфа — Оренбург. &lt;...&gt; В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что все столкнувшиеся машины ехали в попутном направлении в сторону Уфы. Они получили механические повреждения, на месте работает полиция и другие службы.Это уже второе массовое ДТП в республике за воскресенье. Первое произошло на 49-м километре этой же федеральной трассы вблизи села Александровка Кармаскалинского района. В результате столкновения более 30 машин, часть из которых грузовые, погиб один человек, пятеро пострадали.В республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7 из-за плохих погодных условий.
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республика башкортостан
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происшествия, дтп, республика башкортостан
14:15 26.12.2021 (обновлено: 16:12 26.12.2021)
 
На федеральной трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП за сутки

Второе за сутки массовое ДТП с участием 11 машин произошло на трассе P-240 в Башкирии

© Фото пресс-службы УГИБДД МВД по Республике БашкортостанМассовое ДТП на 191 км федеральной трассы в Башкирии
Массовое ДТП на 191 км федеральной трассы в Башкирии
© Фото пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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УФА, 26 дек — РИА Новости. На федеральной трассе Р-240 в Башкирии столкнулись более десяти машин, сообщили в ГИБДД по республике.
Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191-м километре федеральной трассы УфаОренбург. <...> В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что все столкнувшиеся машины ехали в попутном направлении в сторону Уфы. Они получили механические повреждения, на месте работает полиция и другие службы.
Это уже второе массовое ДТП в республике за воскресенье. Первое произошло на 49-м километре этой же федеральной трассы вблизи села Александровка Кармаскалинского района. В результате столкновения более 30 машин, часть из которых грузовые, погиб один человек, пятеро пострадали.
В республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7 из-за плохих погодных условий.
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