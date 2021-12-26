https://ria.ru/20211226/dtp-1765523425.html
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 26.12.2021
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Авария с участием грузовика произошла в Ростовской области, три человека погибли, еще шестеро госпитализированы, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:37
2021-12-26T10:37
2021-12-26T10:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Авария с участием грузовика произошла в Ростовской области, три человека погибли, еще шестеро госпитализированы, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным на сайте, 26 декабря в 04.00 в полицию поступило сообщение о том, что на 838 километре автодороги "М-4 Дон" в Миллеровском районе водитель автомобиля Mercedes Vito, предположительно, двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, столкнулся с впереди едущим в попутном направлении по левой полосе автомобилем "КАМАЗ".Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211225/dtp-1765487545.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Авария с участием грузовика произошла в Ростовской области, три человека погибли