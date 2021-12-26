https://ria.ru/20211226/doroga-1765524444.html
В Оренбуржье полиция эвакуировала 50 человек, застрявших на трассе в снегу
В Оренбуржье полиция эвакуировала 50 человек, застрявших на трассе в снегу - РИА Новости, 26.12.2021
В Оренбуржье полиция эвакуировала 50 человек, застрявших на трассе в снегу
Правоохранительные органы Оренбургской области вызволили из снежного плена 50 человек на 30 машинах, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:54
2021-12-26T10:54
2021-12-26T10:54
происшествия
оренбургская область
погода
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УФА, 26 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Оренбургской области вызволили из снежного плена 50 человек на 30 машинах, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.Ранее сообщалось, что введено ограничение движения автомобилей с 1194 километра по 1251 километр автомобильной дороги Москва – Челябинск на территории Оренбуржья и соседних регионов – Татарстана и Башкирии."В результате сильного ветра и снегопада на 1203 километре автомобильной дороги Москва – Челябинск образовался перемет. Прибывшие сотрудниками полиции организовали эвакуацию около 30 транспортных средств, в которых находилось до 50 человек, до ближайшего места общепита", - сообщили в областной полиции.
https://ria.ru/20211226/doroga-1765521288.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, погода
В Оренбуржье полиция эвакуировала 50 человек, застрявших на трассе в снегу
Полиция эвакуировала 50 человек из 30 машин, застрявших в снегу на трассе в Оренбуржье