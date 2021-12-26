https://ria.ru/20211226/doroga-1765521288.html
В Башкирии более 30 машин застряли на трассе из-за метели
В Башкирии более 30 машин застряли на трассе из-за метели - РИА Новости, 26.12.2021
В Башкирии более 30 машин застряли на трассе из-за метели
Тридцать три автомобиля попали в снежный плен в Башкирии, где идет сильная метель и на дорогах ограничена видимость, идет спасательная операция, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:06
2021-12-26T10:06
2021-12-26T12:11
общество
туймазинский район
республика башкортостан
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УФА, 26 дек - РИА Новости. Тридцать три автомобиля попали в снежный плен в Башкирии, где идет сильная метель и на дорогах ограничена видимость, идет спасательная операция, сообщили в госкомитете региона по ЧС.Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы М-5 в Башкирии временно закрыт для автобусов, грузовиков и такси из-за непогоды."По оперативным данным на трассе М-5 на участке дорог между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попали 33 автомобиля, как легковые, так и грузовые. На месте работают дорожные службы. Ситуация находится на контроле", - сообщает госкомитет.Отмечается, что на место происшествия прибыли два КамАЗа с ковшами, возле автозаправочной станции заработал кемпинг, где люди могут обогреться и поесть.В ведомстве рассказали, что утром в воскресенье на этом перекрестке спасатели уже вызволяли застрявшую машину и трех людей.
https://ria.ru/20211226/doroga-1765524444.html
туймазинский район
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общество, туймазинский район, республика башкортостан
10:06 26.12.2021 (обновлено: 12:11 26.12.2021)
В Башкирии более 30 машин застряли на трассе из-за метели
В Туймазинском районе Башкирии 33 автомобиля застряли на трассе М-5 из-за сильной метели
УФА, 26 дек - РИА Новости. Тридцать три автомобиля попали в снежный плен в Башкирии, где идет сильная метель и на дорогах ограничена видимость, идет спасательная операция, сообщили в госкомитете региона по ЧС.
Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы М-5 в Башкирии временно закрыт для автобусов, грузовиков и такси из-за непогоды.
"По оперативным данным на трассе М-5 на участке дорог между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района
в снежный плен попали 33 автомобиля, как легковые, так и грузовые. На месте работают дорожные службы. Ситуация находится на контроле", - сообщает госкомитет.
Отмечается, что на место происшествия прибыли два КамАЗа с ковшами, возле автозаправочной станции заработал кемпинг, где люди могут обогреться и поесть.
В ведомстве рассказали, что утром в воскресенье на этом перекрестке спасатели уже вызволяли застрявшую машину и трех людей.