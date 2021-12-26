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Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым
Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым - РИА Новости, 26.12.2021
Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым
Очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно не допустим, потому что это будет происходить в непосредственной близости от границ России, к тому же там РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:52
2021-12-26T14:52
2021-12-26T14:55
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно не допустим, потому что это будет происходить в непосредственной близости от границ России, к тому же там живут русские люди, судьба которых не может быть ей безразлична, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам говорят - вы должны принять меры по деэскалации, никто не говорит Киеву, что Киев должен принять меры по деэскалации. Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно не допустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", - сказал Песков в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на канале "Россия 1".
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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
14:52 26.12.2021 (обновлено: 14:55 26.12.2021)
Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым
Пресс-секретарь Песков: очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно не допустим