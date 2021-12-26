https://ria.ru/20211226/donbass-1765543519.html

Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым

Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым - РИА Новости, 26.12.2021

Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым

Очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно не допустим, потому что это будет происходить в непосредственной близости от границ России, к тому же там РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:52

2021-12-26T14:52

2021-12-26T14:55

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_b9446a558d9b11e5a422e5e8c038bcf2.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно не допустим, потому что это будет происходить в непосредственной близости от границ России, к тому же там живут русские люди, судьба которых не может быть ей безразлична, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам говорят - вы должны принять меры по деэскалации, никто не говорит Киеву, что Киев должен принять меры по деэскалации. Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно не допустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", - сказал Песков в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия