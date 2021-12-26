В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике ВСУ у населенных пунктов в Донбассе
© РИА Новости / Олеся Потапова ОБСЕ мониторят участок у КПП "Станица Луганская" в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Станица Луганская.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.