https://ria.ru/20211226/donbass-1765530964.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 26.12.2021

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T12:08

2021-12-26T12:08

2021-12-26T12:08

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Станица Луганская."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211225/lnr-1765498282.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091321.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр