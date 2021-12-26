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Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия - РИА Новости, 26.12.2021
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия
Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:17
2021-12-26T15:37
политика
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле все-таки мегафонная дипломатия она, наверное, временами становится неизбежна. Так же как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.
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политика, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
15:17 26.12.2021 (обновлено: 15:37 26.12.2021)
 
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия

Песков: мегафонная дипломатия иногда становится неизбежна, чтобы никто ничего не извращал

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле все-таки мегафонная дипломатия она, наверное, временами становится неизбежна. Так же как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
14:52
Песков назвал очередной виток гражданской войны в Донбассе недопустимым
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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