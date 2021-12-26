https://ria.ru/20211226/diplomatiya-1765546413.html
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия - РИА Новости, 26.12.2021
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия
Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:17
2021-12-26T15:17
2021-12-26T15:37
политика
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле все-таки мегафонная дипломатия она, наверное, временами становится неизбежна. Так же как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.
https://ria.ru/20211226/donbass-1765543519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
15:17 26.12.2021 (обновлено: 15:37 26.12.2021)
Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия
Песков: мегафонная дипломатия иногда становится неизбежна, чтобы никто ничего не извращал