https://ria.ru/20211226/diplomatiya-1765546413.html

Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия

Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия - РИА Новости, 26.12.2021

Песков ответил на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия

Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:17

2021-12-26T15:17

2021-12-26T15:37

политика

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна, как и публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле все-таки мегафонная дипломатия она, наверное, временами становится неизбежна. Так же как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.

https://ria.ru/20211226/donbass-1765543519.html

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политика, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия