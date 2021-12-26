https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765545936.html

Путин: Россию приперли к такой линии, дальше которой отступать нельзя

Путин: Россию приперли к такой линии, дальше которой отступать нельзя - РИА Новости, 26.12.2021

Путин: Россию приперли к такой линии, дальше которой отступать нельзя

Президент РФ Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, заявил, что Россию "приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда". РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:10

2021-12-26T15:10

2021-12-26T15:10

безопасность

сша

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, заявил, что Россию "приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда"."Ну, я же ведь говорил о "красных линиях", через которые, мы считаем, нельзя переходить. Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!" - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ну я же уже говорил: поставят ракетные системы... на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом все и дело", - заявил президент.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765228672.html

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безопасность, сша, владимир путин, нато, россия