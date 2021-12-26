https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765545585.html

Нельзя обеспечивать безопасность одних стран в ущерб другим, заявил Песков

Нельзя обеспечивать безопасность одних стран в ущерб другим, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2021

Нельзя обеспечивать безопасность одних стран в ущерб другим, заявил Песков

Безопасность одних стран не может обеспечиваться в ущерб другим и не может становиться опасностью для третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:05

2021-12-26T15:05

2021-12-26T15:37

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Безопасность одних стран не может обеспечиваться в ущерб другим и не может становиться опасностью для третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент объяснил - безопасность одних стран не может обеспечиваться в ущерб другим. И безопасность одних стран не может становиться опасностью для третьих стран", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, говоря о решении по системе гарантий безопасности, которое бы устроило Россию.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765543907.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия