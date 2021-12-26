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Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России - РИА Новости, 26.12.2021
Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
Система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:03
2021-12-26T15:03
сша
европа
владимир путин
сергей рябков
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна – достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе, безопасность России и ее граждан", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, европа, владимир путин, сергей рябков, нато, россия
15:03 26.12.2021
 
Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России

Президент Путин: для России важно достичь договоренностей по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна – достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе, безопасность России и ее граждан", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
14:53
Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности
 
СШАЕвропаВладимир ПутинСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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