Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь Песков: Китай позитивно оценил российские предложения по безопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Китай дал высокую оценку российской инициативе по подписанию гарантий стратегической безопасности, Москва и Пекин продолжат консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
"Индия и Китай — это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой. И на прошлой неделе вы наверняка слышали заявление из Пекина... Да, где дана позитивная оценка российской инициативе. И мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия и Китай сумели вывести двусторонние отношения на продвинутый уровень стратегического партнерства, лидеры стран старательно выстраивали их на протяжении многих лет. "Безусловно, но это те самые отношения, которые так старательно выстраивали лидеры двух стран на протяжении многих лет, крупица за крупицей, и вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - сказал Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.