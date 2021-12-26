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Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности
Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 26.12.2021
Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности
Китай дал высокую оценку российской инициативе по подписанию гарантий стратегической безопасности, Москва и Пекин продолжат консультации, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:53
2021-12-26T14:53
сша
китай
москва
дмитрий песков
сергей рябков
нато
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Китай дал высокую оценку российской инициативе по подписанию гарантий стратегической безопасности, Москва и Пекин продолжат консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву."Индия и Китай — это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой. И на прошлой неделе вы наверняка слышали заявление из Пекина... Да, где дана позитивная оценка российской инициативе. И мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение", - сказал Песков.Он добавил, что Россия и Китай сумели вывести двусторонние отношения на продвинутый уровень стратегического партнерства, лидеры стран старательно выстраивали их на протяжении многих лет. "Безусловно, но это те самые отношения, которые так старательно выстраивали лидеры двух стран на протяжении многих лет, крупица за крупицей, и вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - сказал Песков.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html
сша
китай
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сша, китай, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия
14:53 26.12.2021
 
Китай оценил российские предложения по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Песков: Китай позитивно оценил российские предложения по безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Китай дал высокую оценку российской инициативе по подписанию гарантий стратегической безопасности, Москва и Пекин продолжат консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
"Индия и Китай — это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой. И на прошлой неделе вы наверняка слышали заявление из Пекина... Да, где дана позитивная оценка российской инициативе. И мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия и Китай сумели вывести двусторонние отношения на продвинутый уровень стратегического партнерства, лидеры стран старательно выстраивали их на протяжении многих лет. "Безусловно, но это те самые отношения, которые так старательно выстраивали лидеры двух стран на протяжении многих лет, крупица за крупицей, и вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - сказал Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Празднование Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
08:00
Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю
 
СШАКитайМоскваДмитрий ПесковСергей РябковНАТОВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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