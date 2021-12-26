https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765541611.html
В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности
В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 26.12.2021
В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности
России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать её интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:41
2021-12-26T14:41
2021-12-26T14:41
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дмитрий песков
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нато
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать её интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация такова, что нужно решение, нужно решение быстрое, конкретное, и решение, которое будет отвечать нашим интересам", - сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, говоря о гарантиях безопасности.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765316868.html
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сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия
В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь Песков: по гарантиям безопасности нужно быстрое и конкретное решение