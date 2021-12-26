https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765541611.html

В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности

В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 26.12.2021

В Кремле ожидают быстрого и конкретного решения по гарантиям безопасности

России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать её интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:41

2021-12-26T14:41

2021-12-26T14:41

сша

москва

дмитрий песков

сергей рябков

нато

владимир соловьев (телеведущий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_38b041b11e6b53cf4acd772dd88e0975.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. России нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности, которое будет отвечать её интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация такова, что нужно решение, нужно решение быстрое, конкретное, и решение, которое будет отвечать нашим интересам", - сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, говоря о гарантиях безопасности.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211224/peregovory-1765316868.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, владимир соловьев (телеведущий), россия