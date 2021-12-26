https://ria.ru/20211226/berbok-1765538785.html
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения Меркель
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения Меркель - РИА Новости, 26.12.2021
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения Меркель
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обещала ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта после рекорда, установленного правительством Ангелы Меркель. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:10
2021-12-26T14:10
2021-12-26T18:34
в мире
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ангела меркель
мид германии
анналена бербок
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БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обещала ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта после рекорда, установленного правительством Ангелы Меркель.Накануне стало известно, что правительство Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, одобрило за 2021 год контракты оборонного экспорта на рекордную сумму (за годовой период) — свыше девяти миллиардов евро. При этом более половины контактов были одобрены в последние дни работы правительства и были предназначены Египту."Мы четко заявили как коалиция (нового правительства ФРГ. — Прим. ред.), что мы проведем переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции", — заявила Бербок агентству dpa.
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в мире, германия, ангела меркель, мид германии, анналена бербок
14:10 26.12.2021 (обновлено: 18:34 26.12.2021)
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения Меркель
Глава МИД Германии Бербок пообещала ужесточить правила оборонного экспорта