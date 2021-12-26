https://ria.ru/20211226/azovskoemore-1765513737.html

Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море

Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море - РИА Новости, 26.12.2021

Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море

Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T07:20

2021-12-26T07:20

2021-12-26T09:12

в мире

киев

дмитрий песков

нато

мид украины

азовское море

дмитрий кулеба

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761901224_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_c31e9d655e5cad5cdc3d80f1d4d68f6f.jpg

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post."С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — сказал он.По словам министра, "в нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове".В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

https://ria.ru/20211219/sanktsii-1764407853.html

киев

азовское море

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, дмитрий песков, нато, мид украины, азовское море, дмитрий кулеба, вашингтон, россия