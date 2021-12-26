07:20 26.12.2021 (обновлено: 09:12 26.12.2021)
Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
Глава МИД Украины Кулеба: Россия диктует ситуацию в Азовском море
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post.
"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — сказал он.
По словам министра, "в нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове".
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.