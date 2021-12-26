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Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море - РИА Новости, 26.12.2021
Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T07:20
2021-12-26T09:12
в мире
киев
дмитрий песков
нато
мид украины
азовское море
дмитрий кулеба
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post."С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — сказал он.По словам министра, "в нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове".В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html
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в мире, киев, дмитрий песков, нато, мид украины, азовское море, дмитрий кулеба, вашингтон, россия
07:20 26.12.2021 (обновлено: 09:12 26.12.2021)
 
Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море

Глава МИД Украины Кулеба: Россия диктует ситуацию в Азовском море

© REUTERSМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Россия господствует в Азовском море, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Washington Post.
"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — сказал он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 14:34
МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину
По словам министра, "в нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове".
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 00:33
Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
 
В миреКиевДмитрий ПесковНАТОМИД УкраиныАзовское мореДмитрий КулебаВашингтонРоссия
 
 
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