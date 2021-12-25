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В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным - РИА Новости, 25.12.2021
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:50
2021-12-25T11:09
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
россия
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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора".При этом глава офиса заверил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.Зеленский ранее заявлял, что у него сейчас нет контактов с Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате, а сам он готов позвонить российскому лидеру для согласования сложных вопросов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Ранее он отмечал, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
https://ria.ru/20211217/dialog-1764307975.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, россия
01:50 25.12.2021 (обновлено: 11:09 25.12.2021)
 
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным

Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным. — Прим. ред.). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся", — рассказал он в интервью изданию "Фокус".

Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора".
При этом глава офиса заверил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 18:46
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Зеленский ранее заявлял, что у него сейчас нет контактов с Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате, а сам он готов позвонить российскому лидеру для согласования сложных вопросов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Ранее он отмечал, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 22:49
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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