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В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным

В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным - РИА Новости, 25.12.2021

В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T01:50

2021-12-25T01:50

2021-12-25T11:09

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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора".При этом глава офиса заверил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.Зеленский ранее заявлял, что у него сейчас нет контактов с Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате, а сам он готов позвонить российскому лидеру для согласования сложных вопросов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Ранее он отмечал, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

https://ria.ru/20211217/dialog-1764307975.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, россия