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В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным - РИА Новости, 25.12.2021
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:50
2021-12-25T01:50
2021-12-25T11:09
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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора".При этом глава офиса заверил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.Зеленский ранее заявлял, что у него сейчас нет контактов с Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате, а сам он готов позвонить российскому лидеру для согласования сложных вопросов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Ранее он отмечал, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, россия
01:50 25.12.2021 (обновлено: 11:09 25.12.2021)
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным
, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак
.
"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным. — Прим. ред.). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся", — рассказал он в интервью изданию "Фокус".
Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора".
При этом глава офиса заверил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако признал, что конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.
Зеленский ранее заявлял, что у него сейчас нет контактов с Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате, а сам он готов позвонить российскому лидеру для согласования сложных вопросов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Ранее он отмечал, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР
и ЛНР
, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве
в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.