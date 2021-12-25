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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 25.12.2021

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов полинезийского Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:25

2021-12-25T16:25

2021-12-25T16:25

в мире

землетрясение

тонга

тихий океан

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов полинезийского Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.39 по времени UTC (15.39 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 480 километрах к юго-западу от города Нукуалофа с населением в 22,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html

тонга

тихий океан

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в мире, землетрясение, тонга, тихий океан