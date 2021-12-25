https://ria.ru/20211225/zastole-1765425810.html

Врач рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья

Врач рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья - РИА Новости, 25.12.2021

Врач рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья

Непродуманное употребление пищи и напитков на застолье в ночь на 1 января может обернуться неприятными последствиями, вплоть до госпитализации, поэтому стоит... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T05:14

2021-12-25T05:14

2021-12-25T05:14

общество

новый год

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Непродуманное употребление пищи и напитков на застолье в ночь на 1 января может обернуться неприятными последствиями, вплоть до госпитализации, поэтому стоит придерживаться нескольких правил, заявила РИА Новости врач гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева."В эти предпраздничные дни пациенты часто с надеждой задают вопрос: "Доктор, Новый год же скоро, а можно нам есть салатики, горячее и конечно, бокал шампанского?". Я обычно отвечаю "можно, но осторожно" и главное соблюдайте меру во всем", - отметила специалист.Однако для этого, по ее словам, нужно выбрать правильную "тактику питания". Во-первых, к ночному новогоднему застолью стоит готовиться еще днем 31 декабря: не нужно пропускать завтрак и обед, и не забывать, как обычно, до еды пить теплую воду с лимоном. В противном случае, в полночь после продолжительного голодания ЖКТ испытает сильную нагрузку."Во-вторых, стараемся ограничить употребление очень жирной пищи и не стоит обильно заправлять салаты – майонезом. Лучше заменить заправку на нежирную сметану. Вообще не стоит готовить салатов очень много. Можно сделать оригинальные салатики в небольших стеклянных стаканах или тарталетках и подавать их порционно", - советует гастроэнтеролог.Во время новогоднего застолья, по ее словам, пищу стоит пережевывать медленно и "наслаждаться вкусом, а не количеством блюд". Желательно во время еды принимать ферменты - аптечные препараты или растительные добавки, потому что организм в ночное время обычно уже уже отдыхает и вырабатывать пищеварительные ферменты в это время суток ему не свойственно."Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки. Вам не нужна неприличная отрыжка и вздутие живота, и главное добавленный сахар, который потом превратится в жирок на ваших боках. И лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит, а ограничиться одним бокалом под бой курантов", - пояснила Мачнева.Также она призвала отказаться в новогоднюю ночь от десертов: "это максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов". А после застолья она советует принять препарат из группы энтеросорбентов, который поможет избавиться организму от токсинов.

https://ria.ru/20211224/prostuda-1765367907.html

https://ria.ru/20211217/zheludok-1764240380.html

https://rsport.ria.ru/20211208/smetana-1762650770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год