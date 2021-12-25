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Путешественник объяснил, зачем вешать замок на ручную кладь
Путешественник объяснил, зачем вешать замок на ручную кладь - РИА Новости, 25.12.2021
Путешественник объяснил, зачем вешать замок на ручную кладь
Опытный путешественник Пол Сиби объяснил, зачем нужно всегда вешать замок на ручную кладь, пишет The Sun. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T03:05
2021-12-25T03:05
2021-12-25T03:05
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Опытный путешественник Пол Сиби объяснил, зачем нужно всегда вешать замок на ручную кладь, пишет The Sun.По его словам, в салоне самолетов часто происходят кражи. "Если вы уснете, то не заметите, когда кто-то решил покопаться в ваших вещах. Более того, вора ни в чем не заподозрят бортпроводники, ни соседи по креслу, так как будут думать, что сумка — его", — рассказал Пол.А вот на багаж замки вешать не стоит. Воры, напротив, могут подумать, что в чемодане лежит что-то ценное.
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Путешественник объяснил, зачем вешать замок на ручную кладь
Эксперт рассказал, почему нужно всегда вешать замок на ручную кладь